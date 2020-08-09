Врач развенчала версию о тяжелых последствиях COVID-19

В настоящее время нет научно доказанных фактов того, что коронавирус в течение долгого времени может оставаться в некоторых органах человека и вызывать хронические заболевания.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха. Комментируя выводы врача из США, который назвал наиболее уязвимой для COVID-19 центральную нервную систему, яички и глаза, она заметила: "Да, это так называемые забарьерные органы. Но сейчас нет данных о том, что коронавирус может персистировать чрезвычайно долго и вызывать какие-то хронические поражения".

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Медик допустила, что в указанных локациях коронавирус может оставаться дольше, чем в других органах, но другие вирусные инфекции не демонстрируют такого эффекта. Кроме того, нет научного доказательства хронического присутствия вируса в организме.

Вместе с тем иммунолог сообщила, что тяжелая форма пневмонии, длительное пребывание под аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) оказывают влияние на организм человека. В частности, ему может потребоваться более длительный восстановительный период. Кроме того, возможны остаточные явления в легких.

В то же время врач подчеркнула, что подобные последствия заболевания коронавирусом наблюдаются у людей, которые до заражения страдали тем или иным хроническим заболеванием.

"Возможно, для них это может иметь какие-то последствия. Но пока мы не знаем, как долго будут удерживаться осложнения у людей после выздоровления", – резюмировала она.

Как писал OBOZREVATEL, врач-инфекционист в Университете в Вирджинии (США) Уильям Петри заявил, что в теле человека есть несколько мест, которые менее доступны для иммунной системы, в которых труднее искоренить вирусную инфекцию – центральная нервная система, яички и глаза.