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22 апреля • обновлено в 16:12
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Врач рассказала о страшном поражении легких у умершей от COVID-19 украинки

2.8т
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На Пасху стало известно о первой смерти от коронавируса на Винничине – от страшных осложнений болезни умерла 79-летняя жительница Калиновки Мария Пасишнюк.

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Медики говорят, что COVID-19 полностью "уничтожил" легкие женщины. Об этом сообщает "33-й новости".

"Пациентку доставили в областного медицинское учреждение в очень тяжелом состоянии, там фактически легких уже не было. Только доля одного дышала, все остальное – нет", – отметила главный инфекционист в области Лариса Мороз.

Врач рассказала о страшном поражении легких у умершей от COVID-19 украинки

Известно, что сначала пациентка попала в районную больницу с двусторонней пневмонией, 8 апреля у нее лабораторно подтвердили коронавирус. Так она стала первой в Калиновском районе с этой инфекцией, и ее немедленно подключили к аппарату ИВЛ.

Состояние больной было стабильно тяжелым с незначительной положительной динамикой. Но вскоре женщину перевели в реанимацию Винницкой больницы, где ее сердце, к сожалению, остановилось.

"Собирался консилиум медиков, мы ввели пациентке один из дорогостоящих препаратов, указанных в нашем протоколе. Ей стало лучше, но, к сожалению, спасти ее не удалось", – добавила Мороз.

В то же время родные Марии Пасишнюк очень тяжело переживают потерю и до сих пор не могут понять, каким образом она заразилась COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 16 апреля в Калиновской районной больницы на Виннитчине коронавирусом заразились 32 медика, еще 200 образцов анализов отправили на исследование.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Винница
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