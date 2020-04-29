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29 апреля • обновлено в 16:21
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Врач рассказала о реакции украинцев на диагноз COVID-19

1.6т
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Украинцы спокойно и адекватно реагируют, когда узнают о своем диагнозе – коронавирус COVID-19.

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Об этом в интервью "Галке" рассказала и.о. заведующего приемного отделения областной инфекционной больницы в Ивано-Франковске Ирина Бзунько.

"Проблем каких-то таких, чтобы я рассказала, то и не помню, чтобы были какие пациенты, которые устраивали панику или истерику – не могу сказать. Есть много пациентов, которые хотят обследоваться, чтобы исключить или у них есть, нет вируса, то есть на ранних стадиях выявить, чтобы не запустить до критического состояния, реанимационного отделение", – сказала она.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Также Бузнько отметила, что пациенты радуются, когда узнают, что побороли COVID-19.

"Люди довольны, они благодарят врачам. Понимаете, когда ты переболел такой болезнью и ты выздоровел, то у тебя наверняка ощущение эйфории, ощущение удовлетворения, хочешь быстрее домой. Они еще попадают под наблюдение семейного врача, обычно не сразу выходят на работу – должны определенное время быть на изоляции, наблюдаться и все", – добавила врач.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Бзунько рассказала о лечении больных COVID-19 в больнице.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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