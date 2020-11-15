Можно ли повторно использовать медицинскую маску: пояснение

Использовать одну медицинскую маску несколько раз не рекомендуется, поскольку она может содержать множество возбудителей инфекционных заболеваний.

Об этом рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская. Видео с соответствующими рекомендациями опубликовал Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, по словам специалиста, использовать повторно маску, когда человек сначала носит ее, а затем кладет в карман или на переднее сидение автомобиля, опасно для здоровья.

"Самое грязное место у человека – это рот, поэтому там можно найти абсолютно любые возбудители, любых, практически, инфекционных заболеваний. Какое-то время мы выдыхаем в эту маску, потом она где-то там лежит, это неправильно", – сказала Голубовская.

Использовать повторно маску опасно для здоровья скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Голубовская выступила за локдаун в Украине: инфекционист пояснила, почему это необходимо.