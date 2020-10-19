Врач рассказала, кто из больных COVID-19 чаще всего попадает в реанимацию
В главную группу риска попали люди с тремя опасными диагнозами
В Днепре ситуация с заболеваемостью настолько серьезная, что койки для зараженных ставят уже в коридорах
Также обострилась проблема нехватки врачей и медперсонала
Врач-терапевт из Днепра Светлана Сарай рассказала о буднях больницы, где спасают пациентов с COVID-19, а также о том, какую угрозу этот диагноз несет людям с хроническими болезнями и серьезными нарушениями здоровья.
На своей странице в Facebook медик отметила, что чаще всего в реанимацию попадают и умирают там пациенты с лишним весом, сахарным диабетом и любой органной недостаточностью или их сочетанием.
"Эта беда, скорее всего, никого не обойдет (о чем говорю, к великой скорби, знаю). Массовая истерия, чередующаяся с шизофренией, ничего не меняет. Займитесь своим здоровьем, обратите внимание на близких", – обратилась врач к украинцам.
По ее словам, ситуация настолько серьезная, что в больнице Днепра, где она работает, с 6 октября на одном из этажей вместо хирургических коек развернули пульмонологические. Кроме того, ситуация усугубляется нехваткой медработников.
"По сей день, в будние дни, с 14:00 до 8:00 и в выходные с 8:00 до 8:00, работают на два этажа (7-ой и 3-й): 1 санитарочка, 2 медицинские сестры и 1 доктор + его вызывают на консультации в другие отделения и на приемный покой", – рассказала Сарай.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее главврач Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан рассказала, что медучреждение заполнено на 95% пациентами с коронавирусом. Реанимационные отделения перевели на работу в усиленном режиме.
С тяжелой формой COVID-19 в медицинское учреждение поступает все больше людей молодого возраста. 80% всех пациентов нуждаются в кислородной терапии.