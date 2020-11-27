Врач рассказала, как технология 5G влияет на здоровье

Бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла наиболее распространенные мифы о 5G, касающихся здоровья.

На своей странице в Facebook она написала, что Всемирная организация здравоохранения указывает, что опасности технологии для здоровья человека зафиксировано не было.

По ее словам, один из самых популярных мифов то, что 5G очень плохо влияет на здоровье из-за большого количества башен и антенн, которые необходимо установить для передачи данных. Якобы больше башен – больше вредных волн.

"То, что для работы 5G нужно больше башен и антенн – это правда. Но это не значит, что их количество беспрекословно создаст серьезную опасность для здоровья", – отметила Супрун.

Она пояснила, что большее количество передатчиков, чем для 4G нужно потому, что для пятого поколения мобильных сетей используются радиоволны высокой частоты и интенсивности, кроме этого 5G позволяет одновременно использовать несколько каналов радиочастот.

Супрун рассказала, что радиочастотное излучение – это форма электромагнитного излучения. Последнее можно разделить на два типа: ионизирующее и неионизирующие.

Ионизирующее, такое как рентгеновское, гамма-лучи или жесткое ультрафиолетовое излучение действительно опасными. Их ионизирующая характеристика означает, что этим они могут взаимодействовать с тканями на молекулярном уровне, поэтому при больших дозах могут вызвать рак.

"Для мобильной связи используют радиоволны, которые являются примером неионизирующих излучений. Это значит, что ему не хватает энергии, чтобы вмешаться в ДНК и привести к повреждению клеток. Неионизирующее облучение все еще может быть вредным для человека при большой мощности, но оно не может никоим образом повлиять на что-либо на молекулярном уровне", – развеяла миф Супрун.

Медик добавила, что результаты эпидемиологических исследований с адекватной методологией не обнаружили серьезной опасности для здоровья из-за использования телефонов, в том числе повышение риска появления рака.

"Поэтому, чтобы не потеряться в этом водовороте информации, очень важно тщательно заботиться об информационной гигиене, сохранять здравый смысл и критически относиться и проверять любую информацию. Особенно, если она касается здоровья", – подчеркнула Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о главных симптомах простатита, методах его лечения и профилактики. Она отметила, что по статистике с этим заболеванием сталкивается 10-12% мужчин вне зависимости от возраста.