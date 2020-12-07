Врач рассказал, всегда ли при коронавирусе есть повышенная температура

В случае коронавирусной инфекции почти всегда одним из симптомов является повышение температуры тела в течение 1–2 дней.

Об этом рассказал главврач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий в интервью ТСН. Однако он не является обязательным для людей с пониженной функцией щитовидной железы – гипотиреозом или субклиническим гипотиреозом, уточнил он.

"У них температура может быть ниже, и соответственно как таковой ее нет – 36,2, 36, 35,8", – пояснил врач.

То есть отметка 37 или 36,9 для таких больных – не норма, а повышенный показатель, сказал он.

Также, по информации Жиравецкого, у больного может быть скачок температуры день-два, а дальше 5 дней покоя.

"Потом может быть присоединение бактериальной инфекции и второй скачок температуры. Для нас это значительно опаснее", – подчеркнул он.

В случае осложнений, вызванных коронавирусом, преимущественно, температура есть всегда, рассказал эксперт, хотя бестемпературные примеры встречались.

"В основном, когда люди истощены. Есть свои особенности организма", – рассказал врач.

Жиравецкий подчеркнул, что если так срабатывает щитовидная железа при коронавирусе, надо сдать анализы на соответствующие гормоны.

Врач рассказал, что пневмония, вызванная коронавирусом, также может протекать без повышения температуры.

По его словам, надо различать вирусное поражение легких и присоединение к этому бактериальной инфекции.

"Если присоединяется бактериальная инфекция, то почти всегда является температура. У ребенка также, к примеру, могут быть признаки на легких матового стекла, но это не значит, что его нужно госпитализировать. У детей это проходит довольно спокойно, без как-то особого лечения", – объяснил Жиравецкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что пандемия коронавируса в Украине оттеснила эпидемию сезонного гриппа, которая традиционно приходится на середину осени – начало зимы. Однако это не означает, что она не вернется в ближайшем будущем, считает Жиравецкий.

По его словам, с гриппом в стране сложилась "интересная ситуация". Ведь обычно он начинался осенью: в середине октября – в начале ноября. Однако на сегодня случаев этого заболевания немного. Теоретически эпидемия гриппа и ОРВИ в Украине еще может начаться, если же нет, то "это будет интересный феномен", сказал он.