Врач рассказал об опасности удушья из-за коронавируса

Украинский врач Ярослав Глагола рассказал об опасности коронавирусной инфекции, поскольку ее развитие трудно предсказать. У пациентов может резко наступить удушье.

По его словам, больному может стать плохо мгновенно, пишет "Новинарня". Медик уже три месяца работает в “ковидном” отделении Ужгородской центральной городской клинической больницы.

"Этот коронавирус – и чрезвычайно заразен, и коварен. Над больными буквально трусимся. Потому что заходишь в палату – все хорошо. Ни тяжести, ни одышки. Пациент нормально с тобой разговаривает, шутит. А спустя час – резкое ухудшение состояния в виде удушья. И оно прогрессирует", – сказал врач.

По его словам, в таком случае, необходимо сразу принимать меры – оксимет и капельницы.

"Если этого недостаточно, слава Богу, в каждом отделении есть реанимационная бригада и медсестра. Мы, конечно, не ждем критического ухудшения или коматозного состояния. Сразу переводим (в реанимацию, – ред). В терапевтическом отделении есть шесть реанимационных коек. Раньше этого было достаточно. Сейчас уже нет, потому что возросло количество больных, которых привозят в тяжелом состоянии", – отметил Глагола.

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