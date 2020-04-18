Посмертная постановка диагноза больным коронавирус происходит по причинам, не зависящим от врачей, в основном это бюрократические процедуры и запоздалое обращение пациентов.

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Об этом в интервью "Галке" анонимно рассказал врач-анестезиолог реанимационного отделения одной из больниц Ивано-Франковска.

Врач назвал причину запоздалой поставки диагноза на коронавирус Украинская правда

"При наличии минимальных симптомов или анамнеза выставляется подозрение на вирус – в больнице проходит тестирование экспресс-методом. Независимо от + или -, диагноз остается с отметкой. Подозрение на коронавирус (экспресс тест 1.01 + или – ). Одновременно происходит забор материала на ПЦР (полимеразная цепная реакция), которая обнаруживает РНК вируса в организме и мы имеем основания подтвердить COVID-19", – отметил специалист.

При этом он назвал возможные причины задержки результатов тестов.

"Из-за причин, врачей не касающихся (бюрократия, законно-незаконно в Киеве, министр позволил-не позволил) – эти результаты могут идти до недели. А при несвоевременном обращении к врачу, или наличия тяжелых сопутствующих патологий – человек угасает за считанные часы – от пневмонии и стремительного недостатка кислорода", – пояснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, медсестра украинской больницы рассказала о реалиях работы в условиях коронавируса. В частности, она описала свою ежедневную одежду, доставляющую множество неудобств.

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