Врач рассказал, когда при COVID-19 нужны антибиотики

Антибиотики пациентам с COVID-19 показаны только в том случае, когда к коронавирусу присоединяется бактериальная инфекция.

Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров. Видео с рекомендациями специалиста опубликовал Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Так, по мнению врача, в Украине повсеместно наблюдается катастрофически бессмысленное и неоправданное назначение антибиотиков пациентам с COVID-19.

Между тем, антибактериальные препараты не убивают коронавирус – они действуют лишь на бактерии. Поэтому назначение антибиотиков при COVID-19 оправдано лишь в том случае, когда к нему присоединяется бактериальная инфекция. Это подтверждается лабораторными показателями.

"Это рост уровня лейкоцитов в общем анализе крови, это сдвиг формулы роста количества палочкоядерных лейкоцитов более 10%. И очень важный показатель – это показатель прокальцитонина, который четко говорит нам о высокой вероятности присоединения бактериальной флоры – тогда действительно антибиотики показаны", – рассказал специалист.

Антибиотики не убивают коронавирус – они действуют лишь на бактерии скриншот

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