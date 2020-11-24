Врач рассказал, когда больной COVID-19 перестает быть заразным

Анна Паскевич Общество 19:07, 24.11.2020 Обновлено: 19:29, 24.11.2020

Пациент с COVID-19 перестает быть заразным через 8-10 суток после первых симптомов заболевания.

Об этом рассказал врач-анестезиолог, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. Видео с пояснением специалиста опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"COVID-исследования показывают, что через 8-10 суток после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не является заразным, даже если при ПЦР-исследовании обнаруживаются фрагменты вируса", – сказал врач.

Он также добавил, что 10 дней являются достаточным сроком, чтобы считать переболевшего человека не контагиозным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Дубров рассказал, что делать при потере обоняния, которое является одним из симптомов коронавируса.

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