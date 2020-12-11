Украинский врач рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом

Наиболее опасным местом в плане заражения коронавирусной инфекцией является общественный транспорт.

Об этом рассказал известный львовский врач Тарас Жиравецкий в интервью ТСН.ua. Также с наибольшей вероятностью вирус можно "подхватить" в местах массового скопления людей.

По мнению специалиста, "концерты, футболы и большие свадьбы нужно было уже давно запретить".

"Я и от врачей слышу, и от людей, очень много могут инфицироваться даже в транспорте. Вы понимаете, как врачи едут, например, на работу. Что они, может, пешком идут? Явно, что нет. Все ли имеют автомобили? Нет. Как добираются на работу медсестры и санитарки? Наверное, не на собственных автомобилях. Соответственно, они заходят в общественный транспорт и имеют там шанс заразиться чаще. Но, конечно, это такая вынужденная вещь, которую просто так изменить", – сказал он.

При этом врач считает, что государство уже давно могло бы обеспечить остановку "концертов, футбола, больших свадеб или хотя бы ограничить количество гостей".

Риск заразиться будет значительно меньше, если праздновать только в кругу семьи, подчеркнул Жиравецкий. По его мнению, празднование надо делать не более чем на 10 человек.

"Собираются только близкие родственники – нет вопросов. А у нас происходит празднование на 100 человек, затем 50 из них заболели, 20 – попали в больницу. А если таких свадеб 3–4, то на вторую неделю мы имеем больше чем 50 больных в больницах", – уточнил он.

В то же время глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что ситуация с COVID-19 в Украине была бы более стабильной, если бы во время карантина выходного дня остановили общественный транспорт.

Согласно прогнозам экспертов, в декабре Украина продержится в "коридоре" до 16–17 тысяч новых больных в сутки, сказал он. Также предполагается, что количество госпитализированных не будет катастрофическим увеличиваться.

Однако карантин выходного дня, хотя и имел положительные последствия, все же не решил проблему из-за того, что не был остановлен общественный транспорт, считает нардеп. После Нового года страна может выйти на 20-25 тысяч новых инфицированных ежедневно, отметил Радуцкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что карантин в Украине введут с 8 января 2021 года. Однако его могут ввести раньше, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет ухудшаться, заявил Радуцкий.