Врач рассказал, как лечиться от коронавируса дома

Больным коронавирусом, которые лечатся дома, нельзя принимать какие-либо противовирусные препараты и антибиотики без показаний врача.

Так, первые 4-5 дней лечение COVID-19 должно быть сугубо симптоматическим. Об этом врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал в блиц-интервью ТСН.ua.

По словам специалиста, больному COVID-19 в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу за советами и рекомендациями.

"COVID-19 – респираторное вирусное заболевание. Лечится как и другие ОРВИ – силами нашего собственного иммунитета. Главное – не мешать и не трогать иммунную систему. Поэтому первые 4-5 дней лечения сугубо симптоматическое", – сказал Дубровский.

Кроме того, употреблять любые противовирусные препараты амбулаторно сейчас запрещено, поскольку это может спровоцировать неконтролируемую иммунную реакцию и так называемый "цитокиновый шторм" (воспалительная реакция, при которой происходит атака иммунитета на клетки и ткани собственного организма, – ред.).

То же касается и бесконтрольного приема антибиотиков.

"Никакая профилактика антибиотиками не работает. Это доказано сотнями больных, поступающих в госпитале, которые до этого пропили не один курс антибиотиков, но все равно поступают в стационар", – предостерег специалист.

Если после первых 4-5 дней симптоматического лечения состояние больного не улучшается, нужно обратиться к врачу, чтобы пройти необходимый курс обследований и предупредить возможные осложнения, добавил Дубровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач дал ответ, когда появляются первые симптомы COVID-19 и сколько длится болезнь.