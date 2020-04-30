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30 апреля • обновлено в 13:52
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Врач рассказал, где можно подцепить COVID-19: под магазином не заражаются

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Наибольший риск заражения коронавирусом грозит людям, которые длительное время контактируют с носителями инфекции в замкнутом пространстве.

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Об этом написал на своей странице в Facebook врач Павел Силковский. Также он уточнил, при каких условиях человек заболевает опасным недугом.

"Когда вы слышите, что в Лавре, в общежитии или в больнице произошла вспышка коронавируса, то это не потому, что люди пошли в церковь или медики не имели соответствующей одежды. А потому, что здоровые контактировали с носителями в закрытом помещении длительное время. Почти нет случаев заражения на улице под магазинами, возле церкви, на мойках и тому подобное. Потому что там открытое пространство и контакт не является длительным", – подчеркнул медик.

Коронавирус

Коронавирус

По его словам, для того чтобы заболеть, недостаточно, чтобы один или несколько вирусов попали внутрь. Нужно определенное критическое число, так называемая вирусная нагрузка. Чтобы она появилась, необходимо или создать высокую концентрацию вирусов, или контактировать длительное время.

Силковский подчеркнул, что это очень хорошо достигается в закрытом пространстве. Именно поэтому, убеждает врач, нет ничего плохого в том, чтобы выходить на улицу, дышать свежим воздухом, а детям – проявлять физическую активность.

"Вирус в небольшой дозе может иметь эффект вакцины, а не вызывать болезнь. И, если предположить, что нас ждут следующие волны, возможно, более агрессивные, чем эта, то еще вопрос, кто выиграет: тот, кто получил иммунитет сейчас, или тот, кто впервые сконтактирует тогда? Тот, кто греется на солнце, копается в огороде или даже стоит под церковью и имеет моральное спокойствие? Или тот, кто сидит в квартире, целый день слушает статистические ужасы и пьет корвалол?" – подытожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые, которые изучали распространение болезни в больничных палатах, пришли к выводу, что COVID-19 легко переносится по воздуху, поэтому концентрация вируса в вентилируемых помещениях более низкая, чем в закрытых.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
"под магазином"... мля, вчите Великий и Могучий, ушлепки! по-русски говорят "у магазина"... под магазином подвал, дурачки!
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