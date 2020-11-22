Врач рассказал, что делать при потере обоняния

Анна Паскевич Общество 04:18, 22.11.2020

Потерю обоняния, которая является одним из симптомов коронавируса, лечить ничем не нужно.

Об этом рассказал врач-анестезиолог, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. Видео с рекомендациями врача опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

Так, по словам специалиста, у всех пациентов обоняние восстанавливается в течение нескольких дней – полторы недели.

"Терапия – в зависимости от степени тяжести заболевания, то есть специфически (при потере нюха, – ред.) ничего делать не нужно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Дубров рассказал, когда при COVID-19 необходимы антибиотики. По его словам, в Украине повсюду наблюдается неоправданное назначение антибактериальных препаратов пациентам с коронавирусом.

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