Врач предупредил об опасности вакцинации от коронавируса
Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предупредил об опасности поспешной вакцинации от коронавируса.
По его словам, прежде чем широко внедрять вакцину от коронавируса, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей, чтобы быть уверенными в ее эффективности и безопасности для разных групп населения, передает lenta.ru.
Врач заметил, что с прививкой нельзя рисковать, поскольку их делают здоровым людям.
"Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным", – сказал он.
Иммунолог также указал на необходимость проведения третьей стадии испытаний вакцины. Так, если первые прививки начали делать испытуемым в марте, то сейчас молодые и здоровые люди, которые получили первую вакцину, наблюдаются только три-четыре месяца, что, по мнению специалиста, недостаточно.
Беркун считает, что именно для этого нужна третья фаза испытаний.
"Когда уже на более длительный период и дети, и больные, и люди с какими-то фоновыми заболеваниями", – сказал специалист.
По мнению иммунолога, любая неудача с вакциной, проблемы с ее безопасностью или эффективностью могут привести к тому, что возрастет антипрививочное движение.
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