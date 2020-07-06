Врач пояснила, почему коронавирус у больных в Украине протекает легче

Коронавирусная инфекция у зараженных в Украине протекает легче, чем в Италии и многих других странах. Это связано с тем, что первые случаи были завезены из Австрии, Франции и Германии.

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Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца Оксана Выговская в интервью "Главреду".

"Возбудитель коронавирусной болезни COVID-19 мутирует и особенность его мутации в том, что возникает много его вариаций (серотипов). Есть серотипы более агресивные, которые вызывают более тяжелые болезни, высокую частоту осложнений (в начале пандемии), и есть относительно легкие", – пояснила врач.

По ее словам, серотипы в Украине отличаются от тех, что были в Китае и Италии. Выговская отметила, что они более слабые, поэтому клиническая картина пациентов протекает легче.

"На наше счастье, серотипы у нас европейские, но не с Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, поэтому клиническая картина наших пациентов протекает легче, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Конечно, люди гибнут и у нас, но летальность значительно меньше, если сравнивать с другими странами", – рассказала профессор.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 239 ученых из 32 стран призвали ВОЗ обратить внимание на передачу COVID-19 воздушно-капельным путем и пересмотреть рекомендации.