Врач посоветовал не пользоваться лифтом из-за COVID-19

В ситуации эпидемии коронавируса в многоквартирном доме предпочтительнее пользоваться лестницей, а не лифтом.

Такой совет в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Лифт – это закрытое помещение, где нет особой вентиляции. Соответственно, вирус останется в выдыхаемом воздухе, при разговоре", – пояснил он.

"В любом случае ходить по ступенькам гораздо полезней, чем ездить в лифте", – заметил он.

Медик также пояснил, почему маски более эффективны в закрытых помещениях, чем на улице. "На улице, когда есть расстояние, ветер и так далее, это не настолько важно. А вот в закрытых помещениях – магазинах, лифтах, офисах, каких-то службах – это очень важно", – подчеркнул он.

Полную версию блиц-интервью с Борисом Брилем читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов назвал самое опасное место в многоквартирном доме с точки зрения заражения коронавирусом.