Врач посоветовал не пользоваться лифтом из-за COVID-19
Лифт является закрытым помещением, где может сохраняться коронавирус
По возможности не следует им пользоваться
Маска на улице не является критически необходимой
В ситуации эпидемии коронавируса в многоквартирном доме предпочтительнее пользоваться лестницей, а не лифтом.
Такой совет в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль. "Лифт – это закрытое помещение, где нет особой вентиляции. Соответственно, вирус останется в выдыхаемом воздухе, при разговоре", – пояснил он.
"В любом случае ходить по ступенькам гораздо полезней, чем ездить в лифте", – заметил он.
Медик также пояснил, почему маски более эффективны в закрытых помещениях, чем на улице. "На улице, когда есть расстояние, ветер и так далее, это не настолько важно. А вот в закрытых помещениях – магазинах, лифтах, офисах, каких-то службах – это очень важно", – подчеркнул он.
Полную версию блиц-интервью с Борисом Брилем читайте здесь.
Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов назвал самое опасное место в многоквартирном доме с точки зрения заражения коронавирусом.