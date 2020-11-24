Врач показала 'самые страшные' легкие больного COVID-19

Украинская журналистка Ирина Заславец показала фото рентгена легких, пораженных коронавирусной болезнью (COVID-19).

Снимки она опубликовала в Facebook после общения с главой реанимации Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Натальей Матолинец.

"Это одни из самых страшных легких, которые я видела в жизни", – отметила врач.

Заславец добавила, что ранее из Винников в областную больницу доставили 18 пациентов COVID-19, 7 из них – в реанимации. Все в критическом состоянии, подчеркнула журналист.

Напомним, что ранее сотрудник Львовского областного морга рассказал, что легкие умерших в результате COVID-19 отличаются от типичного состояния и больше напоминают печень.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винниках под Львовом произошло ЧП с кислородом в областном военном госпитале, предварительно, – взрыв при заправке.

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео info@obozrevatel.com