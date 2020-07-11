Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Закарпатской области. Количество новых инфицированных, которых каждый день доставляют в больницу, меньшим пока не становится.

Об этом в Facebook рассказала врач Богдана Булеза, которая работает в COVID-центре Ужгорода. Также она опубликована несколько снимков, которые демонстрируют опасность инфекции.

"Скорые с сиренами ежедневно подвозят все новых и новых пациентов. Больные разные с легким течением, бессимптомные, тяжелые, кислородно-зависимые. Большинство не верит в существование вируса, или если и верит, то уверены, что они не инфицируются, с ними это не случится, да и просто уже все устали от карантина!" – рассказала она.

Булеза отметила, что спрогнозировать течение болезни невозможно. Бывают пациенты, которые поступают с легкой формой, однако за считанные часы их состояние резко ухудшается, и они нуждаются в кислороде.

"Больной держит тебя за руки и через маску тихо спрашивает: "А доживу я до завтра?" А ты не знаешь, что ответить. Каждый из врачей пытается делать все возможное и невозможное! Вирус существует, он тяжелый, поэтому не пренебрегайте своим и нашим здоровьем, берегите себя и своих родных", – отметила она.

Фото из COVID-центра в Ужгороде. Источник - фейсбук Богданы Булезы

Фото из COVID-центра в Ужгороде. Источник - фейсбук Богданы Булезы

Фото из COVID-центра в Ужгороде. Источник - фейсбук Богданы Булезы

Фото из COVID-центра в Ужгороде. Источник - фейсбук Богданы Булезы

Врач показала фото из COVID-центра на Закарпатье: скорые ежедневно привозят новых больных

Как писал OBOZREVATEL, Закарпатская область остается на первых местах в антирейтинге по заболеваемости в Украине. Состоянием на 11 июля в регионе зафиксировано более 3,8 тысячи инфицированных COVID-19.