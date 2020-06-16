Врач показал реалии "коронавирусной" больницы в Харькове и предупредил, что спасут не всех

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов призвал украинцев не игнорировать карантин.

На своей странице в Facebook он обратился ко всем, "кто в фейсбуке постит, что COVIDа не существует, или он не страшнее ОРЗ". И выложил фоторепортаж о буднях отделения интенсивной терапии Харьковской областной клинической инфекционной больницы (ОКИБ) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

“Прошло всего несколько месяцев после средневекового шабаша на Полтавщине, когда били камнями бусы с эвакуированными из Китая. Тогда все кричали: "Геть их от нас, мы не хотим умереть!" Теперь вы, кто кричали и бросали камни, оправились и побежали в маркеты, рестораны, на пляжи... Как говорили в древнем Риме: "От Капитолия до Тарпейской скалы дорога короткая", – написал врач.

Медик сообщил, что больных коронавирусом становится все больше и больше, и все они попадают только в Харьковскую ОКИБ. По его словам, эта больница несколько месяцев подряд одна пытается спасать жизни больных COVID-19.

"В странах Европы все врачи пошли на спасение больных, даже пенсионеры старше 80 лет вернулись работать в больницы, несмотря на страшный риск для себя. Потому что это – профессиональная этика "гнилой гейропы". А у нас – профессиональная этика "высококультурного" Харькова, в котором определенные Минздравом больницы, которые получили оборудование и миллионные пакеты НСЗУ (за деньги налогоплательщиков), отказываются участвовать в спасении сограждан", – написал медик.

В заключении своего поста он эмоционально обратился к людям с призывом быть внимательнее к себе.

"Я хочу всех предупредить, если рост заболеваемости COVID будет продолжаться, а другие больницы не откроют, не стоит надеяться на то, что всех успеют спасти, даже если лягут с вами рядом. Берегите себя, люди”, – призвал Корсунов.

Будни "коронавирусной" инфекционки в Харькове

Будни "коронавирусной" инфекционки в Харькове

Будни "коронавирусной" инфекционки в Харькове

Будни "коронавирусной" инфекционки в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской инфекционке произошел коллапс из-за COVID-19.