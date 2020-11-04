Врач показал новый экспрес-тест на антиген COVID-19, который появится в Украине
Украинский врач Тарас Жиравецкий показал и объяснил принцип работы нового экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2, который вскоре должен появиться в Украине.
На своей странице в Facebook медик рассказал, что тест является эффективной альтернативой ПЦР-исследования и уже внесен в протокол тестирования COVID-19 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Это иммунохроматографический метод для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2", – пояснил он.
Среди преимуществ нового теста Жиравецкий назвал высокую точность и "приятую" стоимость, отсутствие необходимости в оборудовании и лаборатории, легкую процедуру проведения тестирования, простоту и однозначность понимания получения результата, результат тестирования сразу на месте в течение 15 минут.
Кроме того, экспересс-тест эффективен с первого дня от начала симптомов и показывает наличие вируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 97%.
Для анализа берется соскоб со слизистых оболочек носовых пазух пациента – назо-орофаригеальний соскоб, уточнил врач.
"В течение 4-5 часов до момента забора биоматериала не использовать капли и спреи для носа, не промывать и не полоскать носовые ходы. Так, как на фото, выглядит положительный тест", – написал Жиравецкий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что новые экспресс-тесты на антиген начнут применяться уже в конце октября – начале ноября.
По его словам, они будут бесплатными и будут показывать результат через 15 минут.
Напомним, Степанов рассказал, что в Украине успешно завершились клинические испытания препарата из категории иммуноглобулинов "Биовен". Поэтому он будет внесен в обновленные протоколы лечения коронавируса.