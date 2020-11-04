Врач показал новый экспрес-тест на антиген COVID-19, который появится в Украине

Украинский врач Тарас Жиравецкий показал и объяснил принцип работы нового экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2, который вскоре должен появиться в Украине.

На своей странице в Facebook медик рассказал, что тест является эффективной альтернативой ПЦР-исследования и уже внесен в протокол тестирования COVID-19 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это иммунохроматографический метод для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2", – пояснил он.

Среди преимуществ нового теста Жиравецкий назвал высокую точность и "приятую" стоимость, отсутствие необходимости в оборудовании и лаборатории, легкую процедуру проведения тестирования, простоту и однозначность понимания получения результата, результат тестирования сразу на месте в течение 15 минут.

Кроме того, экспересс-тест эффективен с первого дня от начала симптомов и показывает наличие вируса SARS-CoV-2 с чувствительностью 97%.

Для анализа берется соскоб со слизистых оболочек носовых пазух пациента – назо-орофаригеальний соскоб, уточнил врач.

"В течение 4-5 часов до момента забора биоматериала не использовать капли и спреи для носа, не промывать и не полоскать носовые ходы. Так, как на фото, выглядит положительный тест", – написал Жиравецкий.

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