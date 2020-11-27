Врач показал, что видят умирающие от COVID-19 пациенты. Видео

Карина Бондаренко Общество 07:38, 27.11.2020 Обновлено: 09:08, 27.11.2020

Американский врач из штата Миссури Кеннет Реми показал, что умирающие от коронавирусной инфекции пациенты видят в последние минуты жизни.

Соответствующее видео он опубликовал в Twitter. Ролик набрал более 125 тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В видеообращении медик, одетый в средства индивидуальной защиты, рассказал, что перед смертью человек видит только медицинские приборы и лица докторов и продемонстрировал это.

Он отметил, что такой пациент дышит с частотой 40 раз в минуту, а его уровень насыщения крови кислородом падает ниже 80 процентов.

"Я не хочу быть последним человеком, смотрящим в ваши напуганные глаза", – написал врач под видео.

Скриншот.
DrKenRemy1 в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач назвала еду, которая может помочь в борьбе с коронавирусом. Некоторые продукты больным посоветовали исключить из рациона.

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