Врач показал, что видят умирающие от COVID-19 пациенты. Видео

Американский врач из штата Миссури Кеннет Реми показал, что умирающие от коронавирусной инфекции пациенты видят в последние минуты жизни.

Соответствующее видео он опубликовал в Twitter. Ролик набрал более 125 тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни комментариев (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В видеообращении медик, одетый в средства индивидуальной защиты, рассказал, что перед смертью человек видит только медицинские приборы и лица докторов и продемонстрировал это.

Он отметил, что такой пациент дышит с частотой 40 раз в минуту, а его уровень насыщения крови кислородом падает ниже 80 процентов.

"Я не хочу быть последним человеком, смотрящим в ваши напуганные глаза", – написал врач под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач назвала еду, которая может помочь в борьбе с коронавирусом. Некоторые продукты больным посоветовали исключить из рациона.