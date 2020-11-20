Врач подсказал, как украинцам добиться госпитализации в случае COVID-19

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров назвал эффективный способ решения проблемы с госпитализацией или тестированием, если врачи отказываются это делать.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 20 ноября он отметил, что достаточно просто написать пост в соцсетях, и вопрос как правило решается в течение нескольких часов.

Дубров рассказал, как добиться госпитализации пациентов с коронавирусом.

"Если возникают проблемы с госпитализацией, с тестированием, я не раз говорю – делайте посты в социальных сетях, звоните на горячую линию в Министерство здравоохранения. Но эффективнее всего, если врач приемного отделения или семейный врач отказывают в помощи и говорят, что нет показаний для госпитализации, – пост в любых соцсетях – и вопрос решается за несколько часов, мы в этом все уже убедились", – пояснил Дубров.

Он также отметил, что чаще всего подобные проблемы возникают из-за недоработки руководителей местных органов власти или учреждений здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области женщина после сдачи теста на коронавирус умерла перед входом в больницу. Семейный врач якобы обзвонила все медицинские учреждения, профилированные под госпитализацию COVID-больных, в поисках свободного места, но женщину так и не госпитализировали.