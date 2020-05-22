Врач поделился криком души об украинских медиках и COVID-19: смерти молодых и выгорание

Врач-анестезиолог инфекционной реанимации Киевской городской клинической больницы №9 Владимир Лиходиевский рассказал, в каких тяжелых условиях приходится работать украинским медикам и как на них повлияла эпидемия коронавируса.

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В аудиокомментарии для ТСН он признался, что на них существенно сказывается как физическое, так и моральное истощение из-за новых реалий.

"Физическая нагрузка довольно существенная, поскольку это работа в средствах индивидуальной защиты, с чем мы никогда раньше не сталкивались. И это тяжело физически. Все течет по спине. Психологическая нагрузка тоже достаточно существенная на нас. И сейчас, я думаю, время об этом говорить – в отличие от наших европейских и американских коллег, многие украинские врачи, медсестры даже не знали такого термина – "профессиональное выгорание". В той или иной степени это профессиональное выгорание уже коснулось нас, ведь пациентов много, пациенты тяжелые, требовательные, сложные", – рассказал Лиходиевский.

По его словам, если раньше главной проблемой было малое количество средств индивидуальной защиты, ИВЛ, то сейчас – это время и человеческие ресурсы.

Врач

"Со вспышкой болезни наши больницы начали комплектоваться многими девайсами, средствами, с которыми надо учиться очень быстро работать", – отмечает врач.

Еще одним особо кризисным моментом для медиков, говорит Лиходиевский, становятся смерти молодых пациентов.

"Потому что работая в условиях сильной доказательной базы, ты вроде как пытаешься все делать по протоколам. Убеждает себя, что ты все делаешь правильно. Но все равно это как-то плохо получалось. Но я хотел бы пожелать всем коллегам не сдаваться – когда-то эта эпидемия закончится, когда-то эта война закончится", – убежден анестезиолог.

В то же время еще одним болезненным вопросом для медиков, отмечает он, является недооцененность их труда. "Когда учишься в медуниверситете, тебе закладывают, что ты – будущая элита нации. Когда приходишь на работу и получаешь первую зарплату, а потом смотришь телевизор, где показывают состояние людей других профессий, политиков, то понимаешь, что элита нации какая-то в безденежье. Но я верю, что сейчас уважение к медикам вернется так же, как вернулось к военным", – поделился своими мечтами врач.

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