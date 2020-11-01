Врач озвучил неутешительный прогноз по COVID-19 в Украине на ноябрь

В Украине нормальный показатель заболеваемости коронавирусом в ноябре составит 7 тысяч новых случаев в сутки.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан. "Мы будем фиксировать антирейтинги почти каждый день. Это зависит от развития эпидемиологической ситуации в стране и соблюдения карантинных мероприятий", – добавил он.

Если вирус будет распространяться в сегодняшнем темпе, могут оправдаться прогнозы Всемирной организации здравоохранения о 9 тысячах новых случаев заражения в сутки, заметил Рубан.

По оценкам медика, уровень летальности составит 2-2,5%.

Врач рассказал, что заболеваемость коронавирусом "полностью коррелируется с заболеваемостью гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями", следовательно, развитие эпидемии COVID-19 будет подобным.

"Завершится эта пиковая заболеваемость только в марте-апреле, только после потепления будут регистрироваться малые показатели", – спрогнозировал он.

Как писал OBOZREVATEL, Украина оказалась на 22 месте по заболеваемости коронавирусом в мире. Кабинет министров продлил действие режима чрезвычайной ситуации до конца 2020 года.