Могут ли коты и собаки подцепить COVID-19: врач дал ответ

Татьяна Гайжевская Общество 05:45, 15.11.2020

Заражение домашней кошки или собаки коронавирусом маловероятно, но в Украине возможны вспышки COVID-19 на животноводческих фермах, как это было в Дании.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-иммунолог Борис Донской. "В принципе, это возможно, и о вероятности этого было и так известно. Но есть большая разница между тем, что у вас заболеет ваш песик или кошечка – это будет эпизодический один случай", – сказал он об опасности заражения коронавирусом домашнего любимца.

"Животноводческие фермы – это сотни, тысячи животных. Если хотя бы одно из них заболеет, это вызывает вспышку. Это более актуально все же для животноводства, а не для вашего одного любимца, который, в принципе, может заболеть", – объяснил врач .

"В Украине может быть такое, как в Дании, однако, нам сейчас нужно, в первую очередь, заниматься людьми", – подчеркнул медик.

Как писал OBOZREVATEL, у норок на животноводческих фермах в Дании обнаружен мутировавший коронавирус, из-за чего правительство приняло решение уничтожить 15-17 миллионов зверьков.

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