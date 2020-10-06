Врач объяснила, стоит ли ослаблять иммунитет из-за COVID-19

Цитокиновый шторм – слишком сильная реакция иммунной системы человека на коронавирус – может стать причиной смерти, но все равно в условиях эпидемии COVID-19 иммунитет стоит повышать, а не подавлять.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала директор (главный врач) Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан. "Цитокиновый шторм можно сравнить с "поломкой" иммунитета, с "перегревом мотора". Но самое главное – чтобы люди поддерживали свою иммунную систему, поддерживали свое здоровье", – подчеркнула она.

По ее словам, когда больной находится на стационарном лечении, медики следят за показателями анализа крови и принимают соответствующие меры, чтобы затормозить неадекватный ответ иммунной системы на вирусную угрозу.

Вместе с тем врач посоветовала придерживаться простых известных правил, стоит позаботиться о полноценном питании и сбалансированном режиме дня, проветривать помещение, гулять на свежем воздухе, профилактически принимать витамин С. "Все это поддерживает здоровье и резерв нашего организма для борьбы с болезнью", – пояснила она.

Полную версию блиц-интервью с Татьяной Мостепан читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач объяснила, в чем заключается главная причина смерти от COVID-19.