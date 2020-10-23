Врач объяснила, почему на выборы следует идти со своей ручкой

На голосование на местных выборах 25 октября, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом, следует прийти с собственной ручкой.

Такой совет в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучила директор (главный врач) Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан. "В закрытом помещении должна быть маска, которую потом надо осторожно снять и утилизировать. Должны быть перчатки, надо прийти со своей индивидуальной ручкой", – сказала она.

Вместе с тем врач подчеркнула необходимость укреплять иммунитет. "Как можно больше прогулок на свежем воздухе, пропить сезонные витамины – витамин С, Омега, D3. Полноценное питание – овощи, фрукты, все должно быть сбалансировано", – подчеркнула она.

"Когда будет укреплен иммунитет, болезнь можно будет перенести с наименьшими потерями", – сказала врач.

Полную версию блиц-интервью с Татьяной Мостепан скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов озвучил некоторые правила и меры безопасности, которые были утверждены на избирательных участках во время карантина. В частности, паспорт не рекомендуется давать члену избирательной комиссии – его следует показывать, держа в руках.