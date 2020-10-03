Врач объяснила, когда COVID-19 приводит к смерти

Коронавирус не является непосредственной причиной смерти больных, но он агрессивно провоцирует осложнения, что приводит к летальному исходу.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала директор (главврач) Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан. "Мы не можем говорить, что убивает именно COVID-19. Он безжалостно катализирует осложнения, которые невозможно остановить и вылечить", – пояснила она.

По ее словам, в этой столичной больнице смертность от коронавируса составляет около 5%. Из 3500 больных, лечившихся в этом медицинском учреждении, умерло 103 человека.

"В основном это пожилые люди старше 60 лет, которые имели много сопутствующих патологий. Это именно та группа риска, о которой мы все время говорим – ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. У более молодого поколения обычно среди сопутствующих болезней были онкологические, СПИД", – рассказала Мостепан.

Она также добавила, что иногда больной не поддается вентиляции легких из-за "багажа" заболеваний, в частности, из-за ожирения, сахарного диабета, гипертонической болезни.

Полную версию блиц-интервью с Татьяной Мостепан скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за стремительного роста госпитализаций по COVID-19 в Украине вскоре может начаться коллапс в больницах для пациентов с этой болезнью.