Врач объяснил, почему в Украине проблема с бесплатными тестами на COVID-19

Причина того, что в Украине нельзя сделать бесплатный тест на коронавирус всем желающим, заключается в перегрузке лабораторной службы.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев. "Наша лабораторная служба перегружена. Мы можем сколько угодно декларировать, что мы будем делать тесты всем и бесплатно, но пока мы имеем определенный объем тестов, который может сделать определенное количество лабораторий", – пояснил он.

Чтобы решить проблему, врач предложил выделить часть средств коронавирусного фонда на оплату тестов на COVID-19 в коммерческих лабораториях. За них будет платить государство, а для граждан услуга будет бесплатной.

Вместе с тем медик отметил, что и при таком условии должен быть соблюден принцип первоочередности. Приоритет в тестировании должен предоставляться больным, проходящим стационарное лечение. Далее – пациентам, имеющим признаки заболевания коронавирусом, и далее – контактным лицам.

Полную версию блиц-интервью с Юрием Жигаревым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист рассказал, почему тесты на коронавирус могут ошибаться.