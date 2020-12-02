Врач объяснил необходимость "сортировки" больных COVID-19 в Украине

Так называемая медицинская сортировка больных коронавирусом необходима украинским больницам как в больших городах, так и в малых райцентрах. Она, уверяют медики, действительно помогает разгрузить койко-места для тяжелых пациентов.

Необходимость такой меры в интервью изданию "Слобідський край" объяснил врач-инфекционист Дмитрий Курилов. Он покинул свою работу в медцентре на Черкасщине для того, чтобы помочь в борьбе с пандемией коллегам из инфекционного отделения райбольницы в родном Купянске, что в Харьковские области.

По его словам, осенью в КНП "Купянское территориальное медицинское объединение" стало не хватать коек в отделении. Тогда же в сеть попало видео из инфекционного отделения, в котором кровати с больными стоят прямо в коридоре. Курилов пояснил, что медики наблюдали большой поток пациентов на госпитализацию как с легкими формами пневмоний, так и тяжелыми. Поэтому им и пришлось вводить "непопулярные меры".

"Мы начали вводить медицинскую "сортировку". Провели серьезные переговоры с семейным звеном медицины, чтобы больные с легкой формой лечились дома. Ведь семейная служба не очень хотела оказывать медицинскую помощь таким пациентам амбулаторно. Но когда у нас дошло до 130-140 больных на отделение мы начали "сортировать" пациентов", – отметил врач.

Врач-инфекционист Дмитрий Курилов говорит, что медицинская "сортировка" больных COVID-19 помогает разгрузить больницы

Он добавил, что теперь больные с легкими формами лечатся амбулаторно под наблюдением семейных врачей. Пациентов инфекционного отделения, у которых пневмония пошла на спад и которые имеют отрицательный ПЦР-тест, медики переводят на реабилитацию в недавно открытое отделение в Ковшаровке или выписывают домой.

Тогда как в инфекционном отделении остаются только пациенты с тяжелыми пневмониями, затрудненным дыханием, нуждающиеся в кислородной поддержке, или с выраженной интоксикацией и сопутствующими болезнями.

"Главная потребность больных COVID-19 и пациентов с выраженной дыхательной недостаточностью – в кислороде – обеспечена. Здесь нет "подключения к кислороду по графику", как у некоторых, даже столичных, больницах. Подышать им дают до тех пор, пока это нужно по показаниям. Недавно больница получила кислородные концентраторы в достаточном количестве", – подытожил Курилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

заместитель министра здравоохранения в 2014-2015 годах Наталья Лисневская заявила, что Украина стоит на грани введения протокола "сортировки" больных COVID-19, когда врачам придется оказывать помощь только части пациентов.

Экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов указал на необходимость введения локдауна до того, как начнется коллапс в медицинской системе. По его словам, речь идет и о "сортировке" больных коронавирусом.

Кроме этого, коллапс с COVID-19 в Одессе показал необходимость срочного локдауна в Украине, тогда как власти заявляют, что койко-мест для таких больных полно.

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