Врач объяснил, когда нужны антибиотики при COVID-19

Известный львовский врач Тарас Жиравецький объяснил, когда и почему назначают антибиотики при COVID-19.

На своей странице в Facebook он в очередной раз подчеркнул, что COVID-19 – это не вирус, а заболевание, которое спровоцировал коронавирус. Эффективных лекарств против самого вируса не существует, ни один из современных препаратов его не уничтожает, но организм человека делает это самостоятельно за две недели, рассказал он.

"Почему врачи назначают антибиотики при ковиде? Все просто, потому что ковид может осложниться присоединением бактериальных инфекций, как тех что "дремлют" в нашем организме, но наша иммунная система блокирует их размножение, так и тех, что "живут" в больницах и легко могут попасть в наш организм когда он истощен и ослаблен ковидом", – написал врач.

Врач решает, назначать ли антибиотики, по результатам анализов, уровню С-реактивного белка и наличию биомаркера прокальцитонина, объяснил Жиравецкий.

Он рассказал, зачем нужен антибиотик при ковиде. По его словам, ковид – это заболевание, которое резко снижает сопротивляемость организма, и таким образом бактерии могут размножаться очень быстро, что может привести к сепсису и ускорить попадание пациента в реанимацию.

"... альтернатив антибактериальные препаратам, когда присоединяется бактериальная инфекция, пока человечество не придумало, и изобретать велосипед не рекомендую, особенно тем, кто был политическим экспертом, а через несколько месяцев стал медицинским", – написал врач.

При этом Жиравецкий отметил, чтобы антибиотики должны назначать только врачи, а их продажа должна осуществляться только по рецепту.

"...но для этого не нужно годами запугивать все население страны, а просто принять закон, потому что все руководители Минздрава Украины и депутаты хотят, чтобы украинцы не занимались самолечением, особенно антибиотиками, а изменений за 30 лет нет никаких", – написал он.

Врач также призвал коллег "перестать назначать фуфломицины, которые вредят в десятки раз больше антибактериальных препаратов и не разгонять панику среди пациентов, так как они уже начинают пугаться назначений медиками антибиотиков либо не принимать их, когда это действительно нужно".

Врач рассказал об антибиотиках при COVID-19 Facebook Тарас Жиравецький

Врач рассказал об антибиотиках при COVID-19 Facebook Тарас Жиравецький

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