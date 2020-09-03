Врач объяснил, что влияет на течение коронавируса у пациентов.

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, что прежде всего на течение коронавируса зависит от иммунитета инфицированного человека.

По его словам, утверждать, что молодые люди легче переносят заболевание – нельзя, сообщает "ТСН". Медик отметил, что возраст не является группой риска сам по себе.

"Наличие иммуносупрессивных факторов (которые ослабляют иммунитет, – ред.) – вот что влияет на течение заболевания. А подорвать иммунитет могут не только хронические заболевания, а и постоянный стресс, истощение, отсутствие нормального питания или отдыха. Мы видим таких пациентов, и молодых в частности. Они действительно болеют тяжелее, чем большинство других", – объяснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого в Украине бесплатно тестируют на коронавирусную инфекцию. Он уточнил, что речь идет о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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