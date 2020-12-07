Медик объяснил, что нельзя делать и принимать после COVID-19

Людям, которые переболели коронавирусом COVID-19, стоит по крайней мере временно пересмотреть свой образ жизни. Так, следует приостановить физические нагрузки, занятия спортом, а также воздержаться от употребления алкоголя.

Такие рекомендации в интервью ТСН дал врач Тарас Жиравецкий. Также он предостерег украинцев, перенесших опасную болезнь, от моржевания, предупредив, что это слишком опасно.

"Можно так же отложить сауну, чтобы человек не давал такой нагрузки с контрастами. Кроме того, спорт отложить минимум на месяц. Потому что было много случаев, когда пациенты после перенесенного коронавируса возобновляли спорт и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость. Этого не нужно делать", – пояснил медик.

По его словам, после болезни организму нужно время на реабилитацию. Обычно, процесс восстановления занимает примерно месяц.

Чтобы улучшить свое самочувствие, Жиравецкий также посоветовал украинцам употреблять витамины, нормально питаться и высыпаться. Дополнительно врач при повышенных показателях печеночных проб может назначать гепатопротекторы. Так же медики обращают внимание на почечные пробы.

"И по поводу пациентов 35 лет – стоит делать коагулограмму (анализ на свертываемость крови. – Ред.). Если риск высокий – употреблять антикоагулянты (препараты для разжижения крови. – Ред.)", – отметил врач.

Он подчеркнул, что подобные лекарства ни в коем случае нельзя употреблять самостоятельно без консультаций со специалистами. Обычно их назначают тем, кто перенес существенные осложнения COVID-19 и получил значительное поражение легких.

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