Врач – об Иловайской трагедии: были сотни раненых и оторванные ноги, примотанные скотчем

Главврач Днепропетровской областной больницы и кандидат в мэры города Сергей Рыженко рассказал о своих воспоминаниях событий 2014 года, когда во время боев под Иловайском на Донбассе погибло 366 украинских воинов. Тогда к нему в больницу привозили раненых бойцов.

На своей странице в Facebook он рассказал, что один из украинских защитников, который ослеп после травм, сказал ему: "Доктор, запомните – страшно не получить ранение, а увидеть, как вместо твоего побратима вдруг появляется воронка. Ну, мне больше не грозит такое увидеть".

"Часто вспоминаю героя, и мысленно говорю ему: запомни, Саша – намного страшнее, когда видишь изувеченное "градом" тело бойца. Еще живого. Но внезапно приходит понимание, что эта потеря уже невозвратна", – написал Рыженко.

Также он рассказал, что в начале августа, когда на Донбассе начались бои за Иловайск, в приемное отделение привезли сразу 150 раненых военных, которые 4 дня до этого, оставались без помощи с тяжелыми травмами.

Врач поделился воспоминаниями об Иловайской трагедии Сергій Риженко

"Оторванные ноги, примотанные скотчем "на всякий случай, вдруг в мечке пришьют". Через одного – гангрена. Несколько суток в поле, на жаре, без еды, воды и медицинской помощи. И они выжили. Из чего сделаны эти люди? Иловайск изменил нас навсегда. Вытравил из душ детские надежды, что война может быть справедливой и честной. Прибил к земле чувства, эмоции, способность плакать и сострадать. И это было только начало", – написал Рыженко.

"Люблю Высоцкого. В эти дни болью в памяти отдают его слова "друг, оставь покурить!.. А в ответ – тишина: он вчера не вернулся из боя". Иловайск. У каждого свои воспоминания. У меня – такие. Одно важно: забудем – погибнем. Как нация. Как Держава. Ради самосохранения, ради наших детей – не имеем права забыть", – подытожил он.

Напомним, военная прокуратура официально заявила, что тогда в Иловайске погибли 366 человек, 429 получили ранения, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.

Врач – об Иловайской трагедии: были сотни раненых и оторванные ноги, примотанные скотчем Сергій Риженко

Врач – об Иловайской трагедии: были сотни раненых и оторванные ноги, примотанные скотчем Сергій Риженко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Михайлина Скорик, муж которой погиб в Иловайске в 2014 году, также поделилась воспоминаниями о личной трагедии. Женщина возобновила хронологию событий дня, когда оборвалась жизнь ее любимого, и рассказала, как живет с этой болью уже шесть лет.

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