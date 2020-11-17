Врач о Зеленском в "Феофании": люди лежат в коридорах, почему не отдать место тому, кто больше нуждается

Из-за нехватки мест в украинских больницах пациенты с коронавирусом лежат в коридорах учреждений, кислородных палат нет, а в то время заболевший президент Владимир Зеленский, который чувствует себя хорошо, просто занимает место в клинике "Феофания".

Об этом идет речь в материале OBOZREVATEL о спартанских условиях лечения коронавируса в Запорожье, где из-за большой нагрузки начали массово увольняться врачи-семейники.

"Семейные врачи в Запорожье не успевают обслуживать задекларированных больных. Из-за такой большой нагрузки началась утечка кадров. Вот так потихоньку идем ко дну. Тотальная несправедливость. Если сатурация у больного выше 92, никто его не госпитализирует. Но почему тогда президент Зеленский, который себя хорошо чувствует, занимает место в "Феофании"? Его можно было отдать тому, кто в нем нуждается больше? Как-то все некрасиво и непонятно", – возмутился Анатолий Сидоренко, заведующий подстанцией скорой помощи в Хортицком районе города.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 17 ноября в Украине официально подтверждены 557 657 случаев коронавируса. За последние сутки этот диагноз поставили еще 11 968 украинцам.