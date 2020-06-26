Врач – о низкой смертности от COVID-19: украинцы очень закаленные, у них прекрасный иммунитет

Украинцы лучше противостоят пандемии COVID-19 из-за крепкого иммунитета и хорошей закаленности.

Такое мнение озвучила семейный врач Дарницкого района Киева Елена Л., передает ТСН. По её словам, на формирование хорошей защитной реакции организма могло повлиять то, что в 2003 году уже была вспышка коронавируса SARS-CoV, что могло сформировать некоторый иммунитет у переболевших. Еще одна причина: вакцинация от других болезней.

"То, что вижу я – люди, которые были вакцинированы от гриппа типа А (H1N1), среди них нет ни одного больного COVID-19. По крайней мере, среди моих пациентов и коллег. Но это предположение, которое нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. Кроме того, у нас массово делают вакцину БЦЖ, это также может влиять. Создается так называемый "перекрестный иммунитет", – сказала она.

Третьей причиной врач назвала закаленность украинцев из-за более тяжелых условий жизни, чем в других страна.

"Мы – очень закаленные, учитывая более тяжелые условия жизни, чем в других странах. Наши люди привыкли переносить болезни на ногах, выживать на 2000 пенсии в месяц, работать на огородах в жару... Поэтому у них более гибкий и тренированный иммунитет", – поделилась Елена.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины призвало усилить контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.