Врач – о коллапсе с COVID-19 в Одесской области: кислорода хватит на несколько часов

В Раздельнянской центральной районной больнице Одесской области заканчивается кислород для больных коронавирусной болезнью COVID-19 и других пациентов.

Об этом сообщил врач ЦРБ Иван Черненко на своей странице в Facebook. По его словам, кислорода хватит на несколько часов одному больному.

"Кислорода нет. Точнее осталось на черный день половинка баллона – это где-то 1500-2000 л, на пару часов тяжелому больному. Когда будет? Никто не знает. Киев в Одессу кислород не возит, область без кислорода. Раздельнянская ЦРБ в том числе. Концентраторы – пока хватает. Сейчас занято 8 шт. Плюс пришлось забрать в операционную и реанимацию, так как кислорода нет", – написал он.

Также, по словам Черненко, в больнице не хватает персонала. Поэтому пациентам приходится долго ждать врача. Когда пациентов станет больше, предположил врач, будут ждать еще дольше.

Черненко также написал, что время на подготовку к вспышке коронавирусу уже упущено.

"Сегодня на обходе пациент, в прошлом врач, сказал: "Если бы ты знал, как мне тяжело дышать... 10-литрового концентратора ему уже не хватало. И, уверяю, в этот момент ему все равно, что баллоны пусты, что время потратили и вот это все", – закончил Черненко.

Напомним, ранее волонтер Екатерина Ножевникова рассказала о критической ситуации с больными коронавирусом пациентами в больницах Одессы. По ее словам, в то время, когда власть города на пресс-конференции рассказывала, что больницы обеспечены всем и места есть, волонтеры пытались госпитализировать трех пациентов, но отказали всем.

Она привела пример девушки, которая пришла просить помощи устроить своего дядю (пневмония, диабет, ишемия) в любую больницу. Скорая его не взяла из-за отсутствия мест, заявив: "А вы еще не настолько тяжелые".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе из-за игнорирования карантина отдыхающими произошла вспышка коронавируса.

Появилось видео из переполненной больницы Одессы: скорые постоянно везут больных COVID-19.