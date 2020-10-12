В Харькове из-за большого количества новых больных коронавирусом, в реанимациях не хватает мест, а под больницами выстраиваются очереди из скорых.

Об этом на своей странице в Facebook написал анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов. По его словам, только 9 октября от COVID-19 умерло 8 пациентов.

"Пятница утро, за сутки 8 умерших, больных на ИВЛ – 26. В реанимации только 12 коек. Суббота. Очередь скорых с "синими" больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы для того, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый аппарат ИВЛ вне реанимации", – написал Корсунов.

По его сведениям, по состоянию на утро воскресенья в Харьковской областной инфекционной больнице было более 300 больных.

"Воскресенье. Больных в больнице более 300. В реанимации как всегда 12. Вне реанимации 15 больных на ИВЛ, одна из них заинтубирована на панцирной кровати прямо в палате после часовой реанимации – женщине лишь 39 лет. Еще одна тромбоэмболия легочной артерии в реанимации, 63 года, спасли, на трубе и ИВЛ, на утро пришла в сознание", – сообщил Корсунов.

Он отметил, что сейчас кислородные системы больницы, где принимают больных COVID-19, перегружены, "бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло".

"Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода. Господь позаботился о нас теплым октябрем, но мы этим не воспользовались. За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел. Зима близко, ночь темная и полная ужасов", – подытожил Корсунов.

Напомним, 11 октября, коронавирус в Харьковской области обнаружили еще у 741человека. Регион стал лидером по суточному приросту больных в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро понедельника, 12 октября, в Украине официально подтверждены 265 454 случая коронавирусной инфекции. Из них 4420 – обнаружены за прошедшие сутки.