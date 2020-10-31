Врач о пандемии COVID-19 в Украине: будет рост, пока 40% не переболеет

В Украине не было первой и второй волн коронавируса, а заболеваемость COVID-19 в стране "не контролировалась и не контролируется".

Такое заявление в интервью ТСН сделал врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков. Он также указал на проблему перегруженности больниц из-за того, что население не придерживается правил карантина.

"Вторая волна – это когда была пандемия, приняли меры и в них плато сошло на нет. Затем они расслабились и было поднятие. В Украине вы где видели провал? Украина все время медленно, но уверенно шла по экспоненте",– ответил врач на вопрос о второй волне пандемии в стране.

Он подчеркнул, что важнее то, "контролируете ли вы заболеваемость или нет".

"Мы ее не контролировали и не контролируем. Мы сейчас открываем больничные койки. Но гораздо дешевле, чтобы люди не попадали в больницы, а если и попадали, то получали вовремя все обследования и лечения", – сказал медик.

Пеньков указал на то, что результатов анализов на COVID-19 нужно ждать два дня.

"Человек поступает в больницу на 9-й день болезни, а результат анализов через 2 дня. Мы не можем до сих пор решить ургентность анализов и исследований. Есть много медицинских вопросов и нужен организационный момент.

Я не вижу активности профессиональной ассоциации, сообщества медиков, чтобы они взяли ситуацию под свой контроль, а не политики управляли этими вещами. Но поскольку 30 лет врачей у нас унижали, это не позволяет во главу угла поставить медицинские вопросы. У нас все политика", – отметил врач-педиатр.

Самым сложным моментом он назвал то, что украинцы так и не научились, как вести себя для профилактики заболевания.

"Мы накануне эпидемии гриппа и не знаем, как люди будут его переносить, будут ли совокупные заболевания. Это очень трудное время и опять же, куда класть тяжелых пациентов? Все кровати заняты больными с COVID-19. Если мы так и не поймем, что нужно делать... Я сейчас не о закрытии бизнеса и карантине, этого можно избежать", – считает врач.

Он подчеркнул, что заболеваемость была бы в разы меньше, если бы люди придерживались существующих карантинных норм.

"Следуя ограничениям, противоэпидемическим мероприятиям, мы бы имели в 2-3-4 раза ниже заболеваемость. Если бы все соблюдали меры предосторожности. Тогда было все по-другому, и больницы были бы не так загружены, и врачи", – сказал медик.

Он добавил, что государство "что-то оплачивает" в плане лечения COVID-19, однако пациенты действительно вынуждены покупать часть препаратов за свои деньги, хотя "этого можно было бы не делать".

"Эксперты говорят, все может продолжаться и до 2022 года. В нашей ситуации, когда в принципе мы не контролируем заболеваемость, будет рост, пока 40% не переболеет. И тогда последует снижение. Считается, что 60% должны переболеть. Остальные 20% будут болеть до следующего лета или осени", – сделал прогноз украинский врач.

Андрей Пеньков ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, средний показатель загруженности коек в Украине, отведенных для госпитализации больных COVID-19, составил 67,2%. Согласно отчету Минздрава, во всех областях страны заполненность больниц "первой волны" превышает норму.