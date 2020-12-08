Врач – о COVID-19 в Черновцах и давлении чиновников: мы с апреля кричали о нехватке кислорода

Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала о давлении на нее со стороны местных чиновников за обнародование фактов о катастрофической необеспеченности лечебного учреждения во время пандемии. В частности, медики еще с весны бьют тревогу из-за нехватки кислорода, однако на их обращения никто не реагирует.

Как рассказала Кобевко в интервью "Цензор.НЕТ", заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак решила напугать ее за смелые заявления. Впрочем, медик убеждена в своей правоте, ведь озвучивает только реальные факты, с которыми постоянно имеет дело каждый рабочий день.

"Сначала ее реакция была эмоциональной. Она отреагировала скорее как женщина, чем как чиновник. Обратилась к правоохранителям, чтобы они выяснили по поводу кислородного баллона, ведь это опасность для медиков и пациентов. Второй пункт в ее заявлении – проверить правдивость моих сообщений в Facebook, которых в тот день было достаточно. Очевидно, она решила, что таким заявлением меня можно напугать. Но мне нечего бояться, все правда", – говорит врач.

По ее словам, с ней в больнице уже общалась полиция и попросила предоставить объяснения по резонансной ситуации с обеспечением больницы всем необходимым для больных коронавирусом. Кроме того, в медучреждение приезжали также местные чиновники, которые не скрывали свою предвзятую позицию.

"Кроме агрессии ко мне и предупреждения, что я неправильно поступаю, что я не патриот своего отделения, иногда проверяют истории моих пациентов. Для чего – не знаю. А вот чтобы что-то делалось, то реакции никакой", – жалуется Кобевко.

Она вспомнила, что небольшой положительный сдвиг был только после митинга людей – тогда в больнице за считанные дни установили кислородную станцию и увеличили количество точек дотации кислорода.

До того, отмечает врач, в инфекционном отделении с 60-100 пациентами было всего четыре таких точки. Несколько держала ситуацию на плаву только волонтерская помощь – кислородные подушки и концентраторы. К закупке последних государство присоединилось лишь в конце октября.

"Мы еще в начале апреля кричали об этом криком, и в мае кричали, были пиковые моменты и многие пациенты, которые нуждались в кислороде, и тогда вообще никаких шагов не было сделано", – вспомнила Кобевко.

Как сообщал OBOZREVATEL: