Врач – о больных коронавирусом: в реанимацию чаще попадают те, кто соблюдал диету

Заболевшие коронавирусом пациенты, которые соблюдали диету, испытывали стресс, недосып или усталость, чаще попадают в реанимацию.

Об этом в Facebook рассказала врач-офтальмолог из Баку (Азербайджан) Нигяр Гусейнова, которая привлечена к лечению инфицированных COVID-19. Такими данными с ней поделился анестезиолог-реаниматолог Фуад Мамедов, который дежурит в реанимации с самыми тяжелыми пациентами.

"Чаще попадают в реанимацию с ухудшением состояния пациенты в анамнезе которых есть данные о недавнем соблюдении диет с целью похудения, или соблюдение поста или перегрев на солнце, переохлаждение (выпил холодную воду/съел мороженое и на утро уже высокая температура и молниеносное течение болезни), стресс, недосыпание и переутомление", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно были названы еще четыре новых симптома коронавируса: насморк, чихание, тошнота и диарея. Всего их уже 12, хотя в начале пандемии было лишь 3.