В Украине COVID-19 будет заражаться 15 тыс. человек каждый день, – врач

До Нового года ежесуточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Украине может дойти до отметки 15 тысяч.

О необходимости введения локдауна в стране стоит говорить, когда в больницах не останется свободных коек и начнут разворачивать полевые госпитали. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала врач-иммунолог Алла Волоха.

По оценкам медика, пока Украина "не очень близка" к увеличению заболеваемости COVID-19 на уровне 20 тысяч в сутки. "Мне все-таки кажется, мы не должны дойти до этой цифры. Я думаю, это будет урегулировано раньше. Наверное, мы не будем ждать самого критического сценария", – отметила она.

Вместе с тем, по словам медика, уже в конце текущей недели в Украине может фиксироваться до 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки – "учитывая, как мы движемся, по нарастающей, я не исключаю такую ситуацию".

Отвечая на вопрос, на каком этапе в стране следует вводить жесткий карантин, локдаун, врач отметила, что главным критерием в этом вопросе является не количество новых случаев заражения, а наличие свободных коек в больницах.

"В некоторых регионах они уже почти все заполнены, и тогда уже возникает вопрос полевых госпиталей. Если будут разворачивать полевые госпитали, то, наверное, стоит задуматься хотя бы о частичном локдауне", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, если количество инфицированных коронавирусом в Украине достигнет 15 тысяч в день, то в стране развернут работу мобильных госпиталей и проведут полную мобилизацию медиков, в частности интернов.