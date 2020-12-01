Врач назвала причину стремительного распространения COVID-19 в Украине

Стремительное распространение коронавируса в Украине связано с отсутствием контроля за соблюдением режима самоизоляции больных и контактных.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Светлана Доан. "Потому что никто не несет ответственности за то, что контактные нарушают режим самоизоляции", – заявила она.

По словам медика, на сегодняшний день в Украине отсутствует механизм контроля за такими людьми. Семейные врачи ответственны за очаги заболевания внутри отдельной семьи, но другими очагами заражения никто не занимается, подчеркнула она.

В этом контексте Доан заявила, что наибольшую опасность с точки зрения распространения коронавируса представляют офисы, которыми "никто не занимается". "Человек, который заболел коронавирусом, часто идет на работу, у него много дел, ему надо деньги зарабатывать. Он решает дела, ездит в общественном транспорте", – констатировала врач.

В офисе сотрудники пользуются одними лестницами и одними лифтами, часто людей размещают в офисах в формате open space, что также увеличивает риск заражения, добавила медик.

Полную версию блиц-интервью со Светланой Доан читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 30 ноября Украина оказалась на 4 месте в Европе по скорости распространения коронавирусной инфекции.