Врач назвала главную причину заражения COVID-19 медперсонала

Татьяна Гайжевская Общество 13:02, 23.05.2020

Одной из причин заражения медицинских работников коронавирусом является нечестность пациентов.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала терапевт, эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина. "Пациент часто врет о том, что не контактировал с больным коронавирусом", – сказала она.

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В отличие от инфекционных отделений и больниц, принимающих больных с COVID-19, где весь медперсонал использует все возможные средства защиты, медики в амбулаториях защищены меньше и, следовательно, более подвержены риску заражения.

"Например, в обычную больницу привезли пациентку, которая рожает, больного с аппендицитом или другим неотложным состоянием, а он заражен. Он успел проконтактировать с медицинским персоналом и с другими экстренными пациентами, которые поступили в больницу", – пояснила врач.

Врач назвала главную причину заражения COVID-19 медперсонала

По ее словам, чтобы минимизировать риск, необходимо более тщательно опрашивать пациента, в частности, о его самочувствии и о контактах. "Но честность пациентов тоже нужна", – подчеркнула врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковской областной инфекционной больнице, куда везут больных COVID-19 со всего региона, сложилась критическая ситуация. Врачи жалуются на огромную нагрузку. Заразившись коронавирусом, они вынуждены лечиться за свой счет.

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