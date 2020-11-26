Врач назвала еду, которая может помочь в борьбе с коронавирусом

Британский доктор Гита Мейкер-Кларк рассказала, что еда является лекарством в борьбе с коронавирусной инфекцией. По ее словам, клиническое использование пищевых продуктов в качестве лекарств играет огромную роль в лечении пациента.

Врач считает, что воспалительным состояниям можно помочь, увеличив потребление свежих продуктов и уменьшив потребление рафинированного сахара и обработанной пищи, пишет Express.со.

"Я вижу существенные улучшения с добавлением в рацион свежих фруктов и овощей", – отметила Мейкер-Кларк.

Она посоветовала есть продукты с высоким содержанием витамина С, такие как: брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, папайю, цитрусовые. Эти фрукты и овощи обеспечивают дневную дозу витамина С, который может помочь иммунной системе.

"Сложная, интегрированная иммунная система нуждается в витаминах A, C, D, E, B6 и B12, фолиевой кислоте, цинке, железе, меди, селене и многих других", – поделилась врач.

Национальный институт здоровья выявил, что продукты с высоким содержанием витамина А содержат листовые, зеленые овощи, морковь, мускусная дыня, сквош и сладкая картошка. Витамин Е можно получить из миндаля, фундука, арахиса, шпината и подсолнечного масла.

"Остальные питательные вещества поступают в организм через цельные продукты, в основном через фрукты и овощи", – рассказала Мейкер-Кларк.

Медик пояснила, что во время острой инфекции любого типа, в том числе коронавирусной инфекции, реакция организма на стресс вызывает "метаболические изменения", чтобы отбить захватчика. Это увеличивает потребность в питательных веществах.

"Плохое питание вызывает нарушение иммунной функции, которое можно обратить вспять, пополняя запас питательных веществ – я вижу это каждый день в своей клинической практике", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исследователи под эгидой Всемирной организации здравоохранения планируют отправиться на оптовый продовольственный рынок в Ухане в Китае, чтобы отследить первые случаи коронавируса.