Врач назвала две причины быстрого распространения COVID-19

Быстрое распространение коронавируса в Украине связано с двумя факторами.

Первый – несоблюдение санитарных требований, второй – тот факт, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем, в результате чего возможны различные способы заражения. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала директор (главный врач) Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.

В этом контексте врач привела пример, подтверждающий важность мер безопасности. "Есть некоторые отделения, в которых ни один медик не заразился, и это при том, что у них ежедневно контакт с коронавирусными пациентами. Это потому, что они придерживаются всех мер безопасности и противоэпидемического режима", – сказала она.

Директор также прокомментировала популярный аргумент тех, кто не считает коронавирус большой проблемой, которые в контексте информации о распространении COVID-19 спрашивают, есть ли у того, кто говорит, знакомые, больные этой болезнью.

"Я думаю, что этот вопрос был актуален, возможно, в мае, в июне, когда цифры заболеваемости у нас были высокие, но еще не были критичны. Мне кажется, если сейчас подумать о своих знакомых, вы наверняка вспомните кого-то, кто переболел коронавирусом", – сказала врач.

Полную версию блиц-интервью с Татьяной Мостепан читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее врач объяснила, в чем заключается главная причина смерти от COVID-19.